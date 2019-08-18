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НОВОСТИ ОТ REYVEL

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Официальный дистрибьютор
компании Reyvel
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Официальный дистрибьютор компании Reyvel
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Боксерские перчатки MAXIMUM PROTECTION

2,990.00 
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НОВИНКА Перчатки ММА reyvel
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Перчатки ММА PRO TRAINING

1,800.00 
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Боксерские перчатки reyvel
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Перчатки для Бокса из натуральной кожи

4,250.00 
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НОВИНКА Боксерские перчатки reyvel
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Перчатки для Бокса ФТБР

3,300.00 
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Боксерские перчатки reyvel
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Перчатки для Бокса, ПРО с Застежкой

4,300.00 
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Шлем тренировочный из натуральной кожи
4,900.00 
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НОВИНКА Защитный Жилет Reyvel
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Жилет Защитный ФТБР
4,500.00 
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НОВИНКА Лапы Боксерские Reyvel
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Лапы Гнутые Эргономические из Кожи
5,750.00 
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Защита голеностопа ФТБР
1,100.00 
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НОВИНКА Пояс тренера Reyvel

Пояс Тренера

3,000.00 
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Перчатки ММА Reyvel

Перчатки ММА Тренеровочные

1,700.00 
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НОВИНКА Шлем Боксерский Reyvel

Шлем для Бокса ФТБР

3,300.00 
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Шлем Боксерский Reyvel

Шлем для Бокса из Натуральной Кожи

3,450.00 
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НОВИНКА тайпэд reyvel

Тайпэды Винил

7,500.00 
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Лапы гнутые эргономические

2,450.00 
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Лапы боксерские

2,200.00 
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подушка лоукик reyvel

Подушка Лоу Кик

4,900.00 
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лапа ракетка reyvel

Ракетка Хлопушка

1,600.00 
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Подушка для бокса reyvel

Щит Круглый

2,950.00 
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Условия сотрудничества с ТМ Reyvel

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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Условия обмена или возврата товара

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ДОСТАВКА И ОПЛАТА

Варианты доставки, получения и оплаты нашей продукции

Боксерские перчатки reyvel

Перчатки Тигр

1,200.00 
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Мешок боксерский Reyvel

14,000.00 
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НОВИНКА Перчатки ММА Reyvel

Перчатки ММА

1,600.00 
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Перчатки Снарядные Reyvel

Перчатки Снарядные Винил

1,200.00 
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Бинты Боксерские Reyvel

Бинт с Эластаном

400.00 
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Защитный Жилет Reyvel

Жилет Защитный

1,550.00 
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Шлем Боксерский Reyvel

Шлем Тренеровочный

1,950.00 
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тайпэд reyvel

Мини Пэды

3,100.00 
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Лапы Боксерские Reyvel

Лапы Тигр

2,500.00 
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Защита локтя ФТБР

900.00 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ ОТ REYVEL

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ЭКИПИРОВКА РУЧНОЙ РАБОТЫ ОТ МАСТЕРОВ РЕЙВЕЛ

КАЧЕСТВЕННАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ ДОСТУПНА ДЛЯ КАЖДОГО!

Если вы приняли решение обзавестись качественной экипировкой для систематических тренировок, но не знали, где ее можно купить выгодно и не сомневаться в оригинальности продукта, то пришли по правильному адресу. Если на данный момент у вас имеются какие-либо сомнения, то наши консультанты могут помочь определиться с выбором, подсказать, какая именно экипировка подходит для ваших задач лучше всего. Продукция компании Reyvel доступна в широком ассортименте для клиентов наших клиентов. Не упускайте возможность сэкономить на покупке действительно качественной продукции, а мы окажем в этом профессиональную помощь!

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